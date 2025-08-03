«Это так по-рублевски!»: Наталья Штурм отказалась жалеть Диброва после ухода его жены

Наталья Штурм призвала не жалеть Дмитрия Диброва, с которым разводится жена. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Певица Наталья Штурм призналась, что знакома с Дмитрием Дибровым уже давно — мужчина всегда любил выбирать спутниц жизни помоложе.

«Мужчина энциклопедических знаний, образованный, интеллигентный. И у него есть одна особенность — ему нравятся очень молодые девушки. Вот такое несоответствие: те женщины, которые могут оценить умного мужчину, им не нужны. Они выбирают поглупее да помоложе», — рассказала она.

Штурм добавила, что не понимает причину развода предполагаемого избранника Полины Дибровой, ведь совсем недавно в его семье родился ребенок.

«Что с ним случилось? Ушел вот прям в моменте, ведь свежий брак был? Ребенку годик и признания в любви жене еще месяц назад. Не иначе ростовский приворот. Ну, а если серьезно, то всем надо хорошенько подумать», — заявила она.

При этом Штурм высказалась, что ситуация с изменой в близком кругу общения — это вполне типично.

«Жену с шестью детьми я даже не обсуждаю — это за гранью добра и зла. Да еще и подруги. Эх, это так по-рублевски!» — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что адвокат Дмитрия Диброва дал первый комментарий о разводе телеведущего.