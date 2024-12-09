«Он выделывался»: певица Марго рассказала о первой встрече с Егором Кридом

Певица Марго заявила, что Егор Крид нахамил ей при первой встрече. Об этом она призналась в шоу «НеДудь» на YouTube-канале «Нового радио».

Певица Марго Овсянникова рассказала, что еще на заре своей карьеры она случайно встретилась с Егором Кридом. По словам знаменитости, тогда певец повел себя некорректно по отношению к ней.

«Оказалась я с ним в одной компании, мы снимали ролик, и вдруг он говорит: „Куда ее? Ты ее видела?“ Вот так. И я подумала: „Чего? Что это вообще?“», — вспомнила она.

По словам Марго, тогда она поняла, что Крид страдает звездной болезнью.

«Вот в тот момент у него действительно какая-то звезда такая загорелась, он так очень-очень некрасиво себя вел. Ну, в общем, выделывался, и это было ужасно. Но я человек, как вы поняли, отходчивый», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что фаворитка Киркорова Марго Овсянникова заработала на бизнесе 33,8 млн рублей.