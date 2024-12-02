Фаворитка Киркорова Марго Овсянникова заработала на бизнесе 33,8 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Певица и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Марго Овсянникова последние несколько лет находится рядом с Филиппом Киркоровым — она выходит с ним на красные дорожки светских мероприятий.

Как выяснили «Страсти», Овсянникова является руководительницей трех фирм: ООО «АР ТАРГЕТ», ООО «МЕЙН СТРИТ» и ООО «МОСТ МЕДИА ГРУПП». Самую большую прибыль, согласно открытым источникам, принесла певице последняя из перечисленных компаний — за 2023 год ее доходы составили 28 млн рублей, а чистая прибыль 26 млн рублей.

Компания «АР ТАРГЕТ» показала прибыль в 6,9 млн рублей, а «МЕЙН СТРИТ» — 948 тысяч рублей. Таким образом, суммарно за 2023 год Овсянникова заработала 33,8 млн рублей.

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