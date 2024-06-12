«Он всех домогался»: Катя Лель рассказала правду о бывшем муже

Певица Катя Лель рассказала о домогательствах бывшего мужа. Об этом она призналась в шоу «Секрет на миллион».

Катя Лель пришла в студию к Лере Кудрявцевой, чтобы рассказать о своей личной жизни. Певица поделилась воспоминаниями о единственном муже Игоре Кузнецове. По словам Лель, в ее семейной жизни все было не так уж и гладко.

«Он всех домогался, вот в чем фигня», — рассказала она.

Певица призналась, что приносила ощутимую прибыль в семью, тогда как ее муж зарабатывал гораздо меньше. Кроме того, Лель рассказала об алкоголизме бывшего супруга.

«Кодировали много раз с его мамой. А в ответ: „Я пью? Я не пью!“» — вспомнила она.

Знаменитость рада, что смогла выйти из болезненных отношений. По ее словам, сейчас она чувствует себя счастливой и свободной.

Ранее мы писали о том, что Катя Лель отказалась от любимого напитка. Певица два месяца не пила кофе.