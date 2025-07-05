«Он всегда верил в меня. И тут же мысль: „Если бы он дожил“»: куда пропала дочь актера Бориса Хмельницкого

Дочь звезды советского кино Бориса Хмельницкого, вопреки имеющимся данным и возможностям, не пошла по стопам отца. Дарья Хмельницкая пробовала начать актерскую карьеру, но все выбрала другой путь. Но даже спустя 17 лет после смерти артиста его наследница с теплотой вспоминает отца. Об этом пишет Экспресс газета.

В 1978 году у Бориса Хмельницкого и его жены Марианны Вертинской родилась дочь. Артисты развелись, когда Дарье было всего два года, и девочка переехала жить к отцу и бабушке. После смерти родственницы звезда фильма «Стрелы Робин Гуда» и его дочь особенно сблизились — между ними сложились по-настоящему теплые отношения.

«Он провожал меня в школу каждый день. Что бы ни происходило накануне, как бы поздно он ни вернулся домой — ничто не могло помешать нашему утреннему ритуалу. <…> Он всегда верил в меня, всем говорил: „У меня самая замечательная, самая талантливая и самая красивая дочка“», — рассказывала дочь Бориса Хмельницкого.

Звездная наследница даже решила продолжить актерскую династию и снялась в нескольких проектах, но вскоре поняла, что ошиблась с выбором. Тогда Дарья Хмельницкая бросила театральный институт и отучилась на дизайнера. Спустя время она осознала, что далека от творчества, и основала собственный благотворительный фонд, который помогает бездомным животным. Дочь Бориса Хмельницкого избегает публичности, о ее личной жизни известно лишь то, что в этом году она вышла замуж, у нее есть 13-летняя дочь Анна.

«Папу я чувствую рядом с собой постоянно. Что бы ни делала, где бы ни находилась. Вот и сейчас смотрю на свою дочку Аню и верю, что и папа нас видит и знает, как я счастлива. И тут же другая мысль: „Если бы он дожил, если бы смог взять ее на руки, уткнуться в теплую душистую щеку…“» — делилась Дарья Хмельницкая.

Напомним, Борис Хмельницкий скончался от рака предстательной железы 16 февраля 2008 года.

Ранее сообщалось о том, что старшая дочь и внучка умершей от рака Веры Глаголевой пошли по стопам актрисы.