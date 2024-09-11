«Он всегда будет живым»: Александр Ревва заплакал на похоронах Маслякова

Шоумен и актер Александр Ревва простился с легендарным ведущим КВН Александром Масляковым и пообщался с журналистами. В беседе с 360.ru он заявил, что ведущий всегда будет для него живым.

11 сентября состоялась церемония прощания с Александром Масляковым, которого не стало в возрасте 82 лет. Ревва присутствовал на траурном мероприятии и вспомнил об участии в команде «Утомленные солнцем».

Он подчеркнул, что благодарен Маслякову за свои лучшие годы жизни на сцене КВН.

«Он навсегда останется в моей памяти с этой обаятельной улыбкой и всегда будет живым», — поделился Александр.

Как отмечает издание Woman.ru, шоумен не сдерживал эмоций и признался, что плакал, узнав об уходе Александра Васильевича. Ревва признался, что с уходом ведущего КВН для него исчез. Также он вспомнил о том, как несколько лет назад они общались и Масляков сам ему позвонил, пригласив в жюри. Сейчас Александру тяжело об этом говорить.

«Я отношусь к людям такого уровня как к какой-то большой силе. И вот этот человек просто позвонил мне, актеришке: ''Санечка, ну вот хочу пригласить тебя''. Это невероятные эмоции. Мне просто очень грустно. Когда я узнал эту новость, у меня просто потекли слезы», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что похудевший Леонид Якубович появился на прощании с Масляковым и поддержал вдову.