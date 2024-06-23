«Он все заснял, у него был договор»: раскрыто, кто слил фото тяжелобольной Жанны Фриске в Сеть

15 июня исполнилось девять лет, как после продолжительной борьбы с раком ушла из жизни певица Жанна Фриске. Еще при жизни снимки тяжелобольной экс-солистки группы «Блестящие» регулярно попадали в Сеть, несмотря на попытки родственников уберечь ее от посторонних глаз. В эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ отец артистки, предприниматель Владимир Фриске, рассказал, кто слил в Сеть снимки изменившейся знаменитости.

Близкие Жанны Фриске, которой был диагностирован рак головного мозга, тщательно пытались скрыть певицу от публики. Однако все два года битвы за жизнь артистки папарацци все же удавалось «ловить» тяжелобольную знаменитость, после чего ее фото разлетались по Сети. По мнению Владимира Фриске, в этом замешан экс-возлюбленный певицы, телеведущий Дмитрий Шепелев, поскольку именно он находился рядом с ней в те моменты, когда были сделаны снимки.

«Когда Жанну увидели в таком свете, это были его дела», — заявил Владимир Фриске.

Сам Дмитрий Шепелев отрицал свою вину, но однажды в Сети появились снимки певицы прямо из больницы. Владимир Фриске заявил, что и в этом замешан телеведущий.

«Он все заснял, у него договор был, что он передаст. Я уехал, через 15 минут позвонила Наташа: „Папа, ты видел?“. Я просто обалдел!» — поделился отец Жанны Фриске.

При этом Дмитрий Шепелев утверждал, что в момент съемки его не было в палате.

Впоследствии фото борющейся с раком Жанны Фриске стали регулярно появляться в СМИ. Причем снимки были сделаны в разных городах и странах.

«А потом Лос-Анджелес, Нью-Йорк, и здесь, в Москве. Как ему не стыдно!» — высказался отец артистки.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после борьбы с опухолью головного мозга. Артистка узнала о своей болезни через несколько месяцев после рождения сына Платона в 2013 году.

Ранее сообщалось о том, что сестра Жанны Фриске Наталья заявила, что восхищается семьей Анастасии Заворотнюк, которая смогла уберечь актрису от посторонних глаз.