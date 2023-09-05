«Он врал мне»: Малиновская пожаловалась на неудачное свидание с мужчиной

Телеведущая Маша Малиновская рассказала о неудачном свидании с мужчиной. Звезда пытается наладить личную жизнь. Об этом сообщает Газета.Ru.

Блондинка поделилась своим опытом в личном микроблоге. По словам женщины, недавно ей попался очень странный кавалер. Ее подозрения оказались правдивыми. Она показала фото мужчины своему другу, а он нашел рассказы о нем от других женщин. В Telegram есть каналы, где дамы рассказывают о мужчинах, с которыми лучше не заводить отношения.

«Оказалось, что он врал мне от и до. Очень полезен оказался интернет. Но мы не сдаемся, в субботу новая попытка и, кажется, с хорошим парнем», – призналась теледива.

Поклонники пожелали Маше удачи и посоветовали доверять своим ощущениям.

Напомним, что недавно Малиновская призналась в своих комплексах. Она заявила, что не считает себя красивой из-за лишнего веса. Женщина хочет вернуть уверенность в себе, но перед этим ей необходимо сбросить 15 килограммов. Она пыталась похудеть с помощью интервального голодания, но не смогла соблюдать режим.

Ранее мы писали о том, как Маша Малиновская обматерила Викторию Боню и высмеяла ее подписчиков. Брюнетка заинтриговала подписчиков предстоящей пластической операцией, которая должна была изменить ее лицо до неузнаваемости. Как выяснилось позже, Боня делала операцию «лисьи глазки» за 23 млн рублей. Об этом стало известно благодаря слитым фотографиям телеведущей, на которых она предстала без макияжа и фотошопа.

Внешность Бони на снимках сильно отличалась от того, как она выглядит в своих соцсетях. На это обратила внимание коллега телеведущей, Маша Малиновская.