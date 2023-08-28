«Человек-фейк»: Маша Малиновская обматерила Викторию Боню и высмеяла ее подписчиков

Маша Малиновская раскритиковала Викторию Боню после ее пластической операции, об этом сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».

Накануне телеведущая заинтриговала подписчиков предстоящей пластической операцией, которая должна была изменить ее лицо до неузнаваемости. Как выяснилось позже, Боня делала операцию «лисьи глазки» за 23 млн рублей. Об этом стало известно благодаря слитым фотографиям телеведущей, на которых она предстала без макияжа и фотошопа.

Внешность Бони на снимках сильно отличалась от того, как она выглядит в своих соцсетях. На это обратила внимание коллега телеведущей, Маша Малиновская. Знаменитость в резкой форме прокомментировала внешность Бони и припомнила ей курсы фейсфитнеса, которые та продвигала. Досталось телеведущей и за излучения от 5G вышек, против которых она боролась.

«Людей пугала страшным излучением 5G и клялась, что купит себе кнопочный телефон, но потом пошла и купила себе новый айфон. Далее она стала продавать свой курс по фейсфитнесу, с пеной у рта, доказывая, что у нее никогда не было пластики», — написала в соцсетях Малиновская.

Припомнила Малиновская и занятия спортом Бони, благодаря которым она, якобы, «наприседала себе попу».

«Только на самом деле сделала липосакцию и липофилинг у Хачатуряна. И так во всем. Человек-фейк!» — заявила телеведущая.

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