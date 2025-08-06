«Он видит во мне не только комика»: уехавшая из РФ Екатерина Варнава рассекретила новый роман

Юмористка Екатерина Варнава рассекретила отношения с режиссером ее шоу на Кипре. Знаменитость поделилась подробностями личной жизни с Solovey Мag.

В новом интервью артистка призналась, что больше не одинока. Новым избранником Екатерины оказался режиссер ее шоу, которое идет на Кипре. По словам знаменитости, возлюбленный увидел в ней не только комика, но и привлекательную женщину, а также помог справиться с депрессией после неудач в карьере в России.

«Он видит во мне не только комика. Когда я стучу себя в грудь: «Да я комик!», он говорит: «Для меня ты в первую очередь очень красивая женщина. А уже потом можешь быть кем угодно, хоть комиком»», — рассказала Варнава.

По словам знаменитости, она продолжает работать с возлюбленным и развивать с ним новые проекты. Например, Екатерина планирует записать песню на армянском и английском. Юмористка не сомневается в успехе: ее всегда и во всем поддерживает избранник.

«Планы есть, но все это я делаю благодаря тому, что мой мужчина в меня очень верит и направляет», — призналась она.

Ранее юмористка Екатерина Варнава рассказала о переезде на Кипр. Ради жизни за рубежом она продала квартиру в Москве. Подробности читайте в этой новости.