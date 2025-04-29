«Это будет закрытое мероприятие»: Лепс не пригласил Агаларова на свадьбу с 19-летней Авророй

Певец Эмин Агаларов признался, что его друг и коллега Григорий Лепс не пригласил его на свадьбу. Предположительно, торжество должно состояться летом 2025 года.

Уже долгое время исполнитель хита «Рюмка водки» встречается с 19-летней Авророй Кибой. По словам Григория, он настроен решительно, поэтому давно сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Пока дата свадьбы неизвестна, но, вероятно, если праздник все-таки состоится, то он будет не сильно масштабный.

Как оказалось, Лепс не пригласил на свадьбу даже друзей, с которыми выступает много лет. Среди них Эмин Агаларов.

«Кстати, еще не приглашал. Может, это будет закрытое мероприятие», - цитирует слова артиста Пятый канал.

К слову, сейчас Аврора находится в Лондоне и пока неясно, когда она вновь воссоединится с женихом. Лепс же недавно вышел в свет вместе со своей крестницей Елизаветой и рассказал, что свадьба пройдет точно летом, но непонятно, какого года.

Ранее Григорий Лепс рассказал про свои гонорары.