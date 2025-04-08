«Он весь в кредитах и залогах»: сын Кадышевой бросил беременную жену за границей

Вторая жена сына певицы Надежды Кадышевой Габриелла рассказала, что Григорий бросил ее одну в Дубае на седьмом месяце беременности. По словам женщины, он погряз в кредитах, улетел, чтобы решить вопрос с деньгами, но не вернулся.

С Габриеллой Григорий познакомился после того, как расстался с первой супругой, лишившей его родительских прав. Молодые люди довольно быстро поженились и улетели в свадебное путешествие за границу. За медовый месяц сын Кадышевой платил деньгами, которые друзья и родственники подарили на бракосочетание.

Экс-жена Григория рассказала, что он сорил деньгами, хотел жить в роскоши, но при этом сам был по уши в долгах.

«К концу поездки муж завел песню, что он весь в кредитах и залогах, что у него проблемы по стройке, которая скорее всего даже не существовала. Нарочито громко разговаривал по телефону, делал вид, что с ним разорвали крупный контракт», - сообщила Габриелла StarhHit.

Под предлогом решения важных вопросов Григорий оставил жену одну в Дубае. По словам Габриеллы, он дал ей две карты, на которых не оказалось средств. На тот момент она была беременна.

«Я не понимала, что мне делать, мне стыдно было даже кому-то рассказать. В итоге я сняла квартиру за какие-то небольшие деньги. Гриша писал, что ищет средства, „которые никто не дает и не отдает», - призналась Габриелла.

Сейчас Григорий уже в разводе. Сына от второй супруги он не видел уже три года. По суду он обязан выплачивать алименты в размере 15 тысяч рублей, однако он с этим не согласен.

Ранее появилась информация, что вторая жена сына Надежды Кадышевой может лишить его родительских прав.