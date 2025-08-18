«Он ведь такой парень очень специфичный»: Рудковская призналась, что крестила сына Сергея Зверева

Продюсер Яна Рудковская поделилась, что является частью семьи стилиста Сергея Зверева. 23 года назад она стала крестной его сына, однако сейчас не общается с наследником артиста. Об этом сообщает Пятый канал.

Рудковская отметила, что в 2002 году Зверев обратился к ней с просьбой крестить его сына. Продюсер согласилась, после чего стала активно участвовать в жизни Сергея Зверева-младшего. По словам Яны, она помогала ему, даже оказывала поддержку в приобретении компьютера много лет назад. Но со временем они утратили связь.

«Я его крестная. Сережа ко мне приезжал. Я его крестила 23 года назад», - поделилась Яна.

Продюсер считает, что в прекращении общения виновата не она. Она подчеркнула, что всегда в зоне доступа.

«Мы потерялись. Он меня приглашал на свадьбу. Знаю, что потом он развелся. Он ведь такой парень очень специфичный: то появляется, то исчезает. Я всегда на месте», - призналась Рудковская.

Напомним, что у Сергея Зверева-младшего очень напряженные отношения с отцом. Сейчас они не общаются, а молодой человек живет в нищете, за что винит звездного родителя.

Ранее Сергей Зверев ответил сыну, обвинившему его в испорченном детстве.