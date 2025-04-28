«Он в огне горел, 30 дней был в коме»: Анастасия Волочкова заявила, что ее бывший получил по заслугам

Анастасия Волочкова откровенно рассказала о темной стороне отношений с миллиардером Сулейманом Керимовым. В беседе с Кристиной Задорой для YouTube-проекта «Семейные тайны» балерина заявила: бизнесмен пострадал, получив по заслугам за то, что обижал ее.

Главной любовью своей жизни Анастасия Волочкова называет Сулеймана Керимова. Пара была вместе три года, олигарх красиво ухаживал за артисткой, и она всегда с теплом отзывается об экс-возлюбленном. Однако у этого романа была и обратная сторона: их расставание было тяжелым, и бизнесмен даже пытался отомстить знаменитости. Балерина уверена: именно за это он однажды чуть не поплатился жизнью.

«Кто меня защищает? Господь Бог и ангелы-хранители. Все люди, которые мне хотели сделать что-то плохое, или умирали, или горели в огне, или мытарствовали так, что, когда я видела это, говорила: „Господи, слава Богу, что я ничего плохого не пожелала“. То же самое было и с Сулейманом», — поделилась Анастасия Волочкова.

Танцовщица напомнила о страшной аварии, в которую Сулейман Керимов попал в 2006 году во Франции. Тогда его автомобиль съехал с дороги, врезался в дерево и загорелся. В результате случившегося предприниматель серьезно пострадал и месяц находился в коме — за его жизнь боролись врачи. Анастасия Волочкова считает это «наказанием» для бывшего избранника за его жесткое отношение к ней.

«Он в огне горел, 30 дней был в коме, перенес пересадку кожи. Хотел мне отомстить. За что? За то, что я была честна с ним, сказала, что не могу жить по его правилам, я не твоя игрушка, не твоя собственность», — заявила артистка.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова раскрыла правду о расставании с Сулейманом Керимовым спустя 20 лет: «Для меня это было последним ударом».