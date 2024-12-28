«Он в ней потел»: звезда «Женского стендапа» призналась, что нюхала шубу Баскова

Участница юмористического проекта «Женский стендап» Сауле Юсупова рассказала о необычном случае во время съемок. У девушки оказалась в руках шуба певца Николая Баскова, после чего она принялась ее нюхать.

Юсупова поделилась этой историей в интервью блогеру Карену Адамяну на площадке соцсети «ВКонтакте». Так, стендаперша напомнила, что после монологов в юмористическом шоу идут миниатюры, созданные по мотивам выступления комикессы. Одна из них была про шубу Баскова.

«Наш линейный продюсер как-то тогда нашла эту шубу, и я в ней снималась. Я ее нюхала. Это шуба Баскова, он в ней потел. Для меня это было шоком», — призналась девушка.

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