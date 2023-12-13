«Хронический алкоголизм или наркомания»: юрист рассказала, при каких условиях Гуфа могут лишить прав на детей

Скандал с участием рэпера Гуфа и его бывших жен продолжает набирать обороты. Экс-супруга по имени Юлия уже пообещала добиться лишения исполнителя родительских прав из-за дерзких выходок в свой адрес. Кроме того, о подобном решении задумалась еще одна бывшая избранница артиста — блогер Айза. Сайт «Страсти» решил выяснить, смогут ли женщины добиться желаемого и при каких условиях звездного отца могут лишить родительских прав.

По словам юриста по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой, основания для лишения родительских прав предусмотрены в семейном кодексе РФ. Среди них — злостное уклонение от уплаты алиментов и хронический алкоголизм или наркомания. На неуплату алиментов уже намекала Юлия. Она говорила, что рэпер выплачивал деньги на содержание ребенка всего лишь три раза. А о пристрастии Гуфа к алкоголю и наркотикам уже давно известно. Из-за вредных привычек артист лежал в рехабе.