«Он в больнице»: директор Белоголовцева рассказала о состоянии актера

Директор актера Сергея Белоголовцева вышла на связь после информации о том, что он попал в больницу. Екатерина Белоголовцева в беседе с 360.ru подтвердила госпитализацию и рассказала о состоянии звезды.

По словам женщины, совсем скоро шоумена выпишут.

«Ничего страшного. Это достаточно плановая история. Здесь ничего такого нет. [Он] в порядке, вообще все норм. Скоро уже будет скакать. Он в больнице, но мы в субботу его забираем уже, он уже выписывается. Так что все нормально», — рассказала Екатерина.

По данным другого источника, артист попал в больницу еще вчера, 11 декабря утром. Ему поставили диагноз острый аппендицит. До этого Сергей был в медицинском центре, куда вызвали скорую помощь. Мужчина находится в больнице имени Виноградова.

Как сообщает Telegram-канала Baza, Белоголовцев был в другой клинике с подозрением на инсульт.

Ранее сын Бориса Щербакова рассказал, сколько актер будет находиться в больнице. Напомним, что он попал туда после падения и был прооперирован.