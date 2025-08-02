«Он уже отказывался есть и даже пить»: что происходит с попавшим в реанимацию актером Иваном Краско

Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Незадолго до госпитализации самочувствие актера настолько ухудшилось, что он даже отказывался есть и пить. Об этом в разговоре с Kp.ru сообщил бывший арт-директор актера Вячеслав Смородинов.

1 августа в СМИ появилась информация о том, что Иван Краско был доставлен в реанимацию прямо со своей дачи в Грузино под Санкт-Петербургом. Как уточнялось, 94-летний актер находится в тяжелом состоянии и нуждается в круглосуточном уходе. Вячеслав Смородинов объяснил: решение о госпитализации артиста принимали дети — он уже начал отказываться от еды и воды.

«Да, он в реанимации. Состояние тяжелое. В последнее время за ним ухаживали дети на даче. И, по словам его родственников, он уже отказывался есть. Доходило до того, что он даже воду уже не всегда пил. И его приняли решение госпитализировать», — рассказал бывший директор Ивана Краско.

Собеседник издания признался: он надеется найти медицинское учреждение, которое согласится принять тяжелобольного актера и оказать ему должный уход.

«Либо Дом Ветеранов, либо хоспис, потому что он нуждается в постоянном именно медицинском уходе. И в домашних условиях, думаю, будет крайне тяжело с ним справиться», — отметил Вячеслав Смородинов.

Напомним, в 2021 года у Ивана Краско случился инсульт, после чего он находился на реабилитации, а спектакли с его участием были отменены. Через полгода артист снова попал в больницу, ему установили кардиостимулятор.

Ранее бывшая жена Ивана Краско заявила, что у актера заподозрили рак.