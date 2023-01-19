«Он уже не смог бороться»: на прощании с Вахтангом Кикабидзе озвучили причину его смерти

Сегодня, 19 января, в Тбилиси готовятся к прощанию с Вахтангом Кикабидзе. На протяжении уже двух суток с певцом прощались в церкви Кашвети. После этого артиста перевезли в местную филармонию.

Грузинская певица Лиза Багратиони, находящаяся рядом с покойным, рассказала, что в эти дни толпы людей приходили в церковь, чтобы проститься с Вахтангом Константиновичем. Сейчас в Тбилиси съезжаются его поклонники и коллеги из Баку, Казахстана, Украины и Армении.

Смерть Кикабидзе стала большой неожиданностью для всех. Близкие до сих пор не могут справиться с тяжелой утратой. Лиза призналась, что артист продолжительное время болел, но они до последнего думали, что он сможет выкарабкаться.

«Я лично с ним общалась буквально за пять дней до ухода. Он мне пел песни, он со мной разговаривал, ел печенье. Это были незабываемые минуты! Он улыбался и просил, чтобы я поделилась с медперсоналом печеньем», - эмоционально рассказала певица.

На вопрос, что стало причиной смерти Кикабидзе, артистка ответила, что он был много лет на диализе. У Вахтанга Константиновича были серьезные проблемы с почками, и организм не смог с ними справиться. «Он уже не смог бороться», - откровенно призналась Лиза Багратиони журналистам MK.RU.

После завершения прощания Вахтанга Кикабидзе похоронят на Верийском кладбище. Там уже покоятся его родные – мама и супруга.

Ранее певица Азиза, вспоминая артиста, рассказала, как он смог помирить ее с Андреем Малаховым.