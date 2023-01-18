Вахтанга Кикабидзе причислили к лику святых

Конфликт между певицей Азизой и телеведущим Андреем Малаховым вспыхнул после первого официального брака в жизни звезды.

Несколько лет назад Азиза разрешила известному шоумену запечатлеть торжество, которое они устроили на свадьбе с итальянским красавцем Алессандро Лортэ.

Ничего не предвещало беды, до тех пор, пока через неделю после программы в телестудии у ведущего Первого канала не появились приглашенные отец и сестра мужа Азизы.

По указке редакторов, они наперебой рассказали в эфире массу весьма деликатных домыслов о жизни звездной особы. Больше всего артистку вывело из себя внезапно появившиеся призывы спасать её из рук молодого суженого.

Азиза жутко обиделась на Малахова и не разговаривала с ним больше полутора лет. И вот на днях случилось невероятное: певица неожиданно появилась на съемках программы Малахова, посвященной памяти Вахтанга Кикабидзе.

После передачи знаменитость призналась, что такой светлый человек как Кикабидзе, даже после смерти просто не мог остаться в стороне от конфликта давних друзей.