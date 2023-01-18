Вахтанга Кикабидзе причислили к лику святых
Певица Азиза заявила о божественном вмешательстве Вахтанга Кикабидзе в их конфликт с Андреем Малалаховым.
Конфликт между певицей Азизой и телеведущим Андреем Малаховым вспыхнул после первого официального брака в жизни звезды.
Несколько лет назад Азиза разрешила известному шоумену запечатлеть торжество, которое они устроили на свадьбе с итальянским красавцем Алессандро Лортэ.
Ничего не предвещало беды, до тех пор, пока через неделю после программы в телестудии у ведущего Первого канала не появились приглашенные отец и сестра мужа Азизы.
По указке редакторов, они наперебой рассказали в эфире массу весьма деликатных домыслов о жизни звездной особы. Больше всего артистку вывело из себя внезапно появившиеся призывы спасать её из рук молодого суженого.
Азиза жутко обиделась на Малахова и не разговаривала с ним больше полутора лет. И вот на днях случилось невероятное: певица неожиданно появилась на съемках программы Малахова, посвященной памяти Вахтанга Кикабидзе.
После передачи знаменитость призналась, что такой светлый человек как Кикабидзе, даже после смерти просто не мог остаться в стороне от конфликта давних друзей.
- Я считаю, что Вахтанг действительно с небес воссоединил нас, тем самым напомнив всем о скоротечности времени и истинной божественной природе человеческой сути. О любви и всепрощении.