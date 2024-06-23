«Он уже морально устарел»: почему Алла Пугачева избежит высоких налогов на замок в Подмосковье

20 июня Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в Налоговый кодекс, согласно которому максимальная ставка налога на имущество может вырасти с 0,3 до 2,5%. Однако это касается только тех, кто владеет недвижимостью, кадастровая стоимость которой превышает 300 млн рублей. В беседе с «Парламентской газетой» владелец агентства элитной недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов раскрыл, коснется ли повышение налога на певицу Аллу Пугачеву.

Как отмечает издание, ситуация с замком Аллы Пугачевой и ее супруга, шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в подмосковной деревне Грязь неоднозначна. Недвижимость не видно на кадастровых картах: для просмотра открыта лишь стоимость участка, которая составляет 11 млн рублей. Более того, еще в 2022 году выяснилось, что у замка даже нет адреса. Что касается самого участка, то его он занимает всего гектар, а площадь замка составляет 2300 кв. м.

По мнению эксперта, Алла Пугачева не столкнется с повышенными налоговыми сборами. Виктор Садыгов отметил, что стоимость замка артистки вряд ли будет высокой, поскольку он «уже морально устарел».

«Я не думаю, что у замка в деревне Грязь будет высокая стоимость — что кадастровая, что рыночная. Когда-то он, возможно, и мог оцениваться по верхней планке и относился к сегменту „супер-люкс“, но сегодня уже морально устарел — на рынке есть множество куда более современных, комфортных и продуманных проектов», — подчеркнул владелец Nika Estate.

Ранее мы писали о том, что продюсер Андрей Ковалев высказался о возможной судьбе замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.

*признан иноагентом на территории РФ