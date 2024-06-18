«Этот дом будет снесен»: определена судьба «странного» замка Пугачевой и Галкина*

Уехавшие из России в Израиль Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) не могут избавиться от замка в деревне Грязь. Недвижимость, собственником которой является муж Примадонны, хотели продать за 1 млрд рублей, но покупателей по такой цене не нашлось. Поэтому звезды готовы сделать хорошую скидку будущим владельцам элитного дома, однако и это не помогает сдвинуться делу с мертвой точки. Продюсер и предприниматель Андрей Ковалев считает, что здание не слишком привлекательно из-за своей странности: скорее всего, его купят только как участок.

Как пояснил бизнесмен, обычный добротный коттедж на Рублевке супруги могли бы продать в течение недели, но это здание Ковалев назвал странным: именно это и отпугивает покупателей, считает он.

«Я уверен, что будущий покупатель купит только его как участок. Этот дом будет снесен, и на его месте будет построено что-то симпатичное, современное», — предположил продюсер в разговоре с NEWS.ru.

Ковалев предположил, что только аукцион сможет определить судьбу замка. Пока невозможно представить, кто станет покупателем этой недвижимости.

По слухам, сейчас Алла Пугачева пытается решить, где ей лучше жить с семьей — в Израиле или на Кипре, где у нее и ее супруга есть вилла. Недавно в Сети обсуждался возможный переезд певицы в Англию, но теперь появилась информация о том, что артистка решила обосноваться в Юрмале, где у нее есть дом.

Ранее адвокат Бенхин назвал законной идею Пугачевой переписать замок в Грязи на детей.

*(признан иноагентом на территории РФ)