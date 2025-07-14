«Он уже и так старый»: 18-летняя жена Марка Горобца посмеялась над 50-летним мужем

Молодая жена режиссера Марка Горобца активно демонстрирует в соцсетях личную жизнь, несмотря на большую разницу в возрасте. 18-летняя Александрина Олексюк опубликовала в личном блоге совместное фото и назвала 50-летнего мужа старым.

«Когда хотела состариться вместе с мужем, а он уже и так старый», - подписала снимок начинающая актриса.

На снимке она запечатлена в черном платье с открытыми плечами. Горобец стоял рядом одетый во все черное.

При этом публикация продержалась в ленте всего несколько минут. Олексюк внезапно удалила пост, не пояснив причину такого решения.

Александрина неоднократно заявляла, что ее не смущает разница в возрасте с мужем. Она уверена, что Горобец серьезно относится к их браку.

«Быть его осознанной любовью. Быть той, с кем он захотел построить семью. Той, кто вдохновляет. С кем хочет прожить всю жизнь», — писала девушка в годовщину свадьбы.

Напомним, на момент знакомства Олексюк была еще несовершеннолетней. Режиссер предложил ей выйти за него замуж, через четыре дня после 18-летия.

Марк Горобец состоял в браке со Светланой Устиновой. После развода он сошелся с Марией Шерстобитовой. В 2017 году ушла из жизни первая жена режиссера, от которой у него осталась дочь Алла. Сейчас девушке 19 лет. Она живет отдельно и много путешествует.

Ранее подписчики поинтересовались у Олексюк, как общество реагирует на их пару на улице. Избранница Марка лаконично ответила: «Ужасаются и отпрыгивают. Бывает, даже крестятся». Также она призналась, что планирует поступать в театральный институт.