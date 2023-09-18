«Он ушел из-за того, что я не вижу»: Гурцкая расплакалась в эфире федерального ТВ

13-летняя незрячая девочка довела Диану Гурцкую до слез на шоу «Ты супер!». Об этом сообщает издание StarHit.

«Ты супер!» — вокальное шоу, которое дает возможность начинающим артистам заявить о себе. Одной из участниц передачи стала 13-летняя Мирослава Попова. Девочка не видит с рождения, но при этом она увлекается творчеством. В эфире федерального ТВ подросток поделилась своей историей, которая растрогала членов жюри.

По словам участницы, из-за недуга у нее есть проблемы с коммуникацией. Многие зрячие дети называют ее «страшной» и отказываются с ней дружить. Кроме того, Попова призналась: отец ушел из семьи, когда узнал о проблеме наследницы.

«Перед проектом узнала, что он ушел из семьи из-за того, что я не вижу. Это ужасно. Я могу видеть силуэты, цвета. Может, если он узнает об этом, то изменит мнение», — высказалась девочка.

Услышав рассказ Мирославы, многие члены жюри не сдержали слез. Не стала исключением и Диана Гурцкая, которая все это время находилась за кулисами. Как выяснилось, певица давно знает Попову.

«Меня многое связывает с Мирославой. Она — выпускница нашего фестиваля. Рада, что у нее есть хоть частица меня», — эмоционально высказалась Гурцкая.

Ранее мы писали о том, что певица Диана Гурцкая довела россиян до слез своим видом после смерти мужа. Подробности смотрите в этой статье.