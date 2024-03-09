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Опубликовано 09 марта 2024, 17:24
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Он упал и получил травму колена: актер Анатолий Васильев попал в московскую больницу

Mk.ru: актера Анатолия Васильева госпитализировали с травмой колена в Москве .
Он упал и получил травму колена: актер Анатолий Васильев попал в московскую больницу

© Tsvetkova Ekaterina \ East News

84-летний заслуженный артист России Анатолий Васильев получил травму 8 марта. Учитывая возраст пациента, было принято решение о его госпитализации, передает mk.ru.

Актера доставили в больницу из квартиры в Большом Власьевском переулке. По данным СМИ, он неудачно упал и получил травму колена.

В настоящий момент о состоянии знаменитости ничего не известно. Ни сам Васильев, ни его представители появившуюся в Сети информацию не прокомментировали.

Ранее в больнице оказался основатель группы «На-На» Бари Алибасова. Его экстренно госпитализировали с инсультом. По данным СМИ, продюсеру стало плохо днем. По пути в больницу у звездного пациента появились оглушение. Последний раз серьезные проблемы со здоровьем он испытывал в ноябре прошлого года.

Источник фото:Tsvetkova Ekaterina \ East News
Источник:mk.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
актер
госпитализация