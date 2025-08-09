«Он умный артист, но его композиции — это что-то нелепое»: творчество Валерия Леонтьева назвали «шлаком»

Певец Валерий Леонтьев возвращается на российскую сцену после заявления о завершении карьеры. В беседе с «Абзацем» музыкальный журналист и критик Владимир Полупанов оценил возможность артиста поймать вторую волну славы и раскритиковал его «нафталиновое» творчество.

По мнению критика, практически все композиции Валерия Леонтьева являются «шлаком», и снова «выстрелить» он может не за счет новых песен, а за счет возвращения на сцену.

«Бывает, что покрытая плесенью и нафталином песня выстреливает. Музыкальная мода циклична. У Валерия Леонтьева не слишком большой запас хороших композиций. Я вообще считаю, что их у него две — «Дельтаплан» и «Исчезли солнечные дни». Все остальное — это какой-то шлак, да простят меня авторы. Он сам по себе умный артист, но его композиции — это что-то нелепое. Он может получить вторую волну популярности только за счет того, что ушел в тень», — заявил Владимир Полупанов.

Известно, что уже долгое время 76-летний исполнитель хита «Полет на дельтаплане» живет в своем доме в США, периодически приезжая в Россию. В марте 2024 года Валерий Леонтьев объявил о завершении карьеры, но уже осенью произвел фурор неожиданным появлением на концерте в честь 70-летия Игоря Крутого в Москве. Как сообщается, певец также выступит на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» в Казани в августе.

Ранее продюсер Сергей Дворцов объяснил, зачем Валерий Леонтьев вернулся на российскую сцену: «У нас можно хорошо заработать и славу, и гонорары, которых хватит на всю жизнь».