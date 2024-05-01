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Опубликовано 01 мая 2024, 14:48
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«Даже муж об этом не знал»: Анна Хилькевич выступила с признанием

Актриса Анна Хилькевич заявила, что в ее жизни сейчас непростой период.
«Даже муж об этом не знал»: Анна Хилькевич выступила с признанием

© AA / ABACA / Abaca / East News

Недавно звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич поделилась с поклонниками радостной новостью — актриса и ее супруг, бизнесмен Артур Волков, ждут третьего ребенка. Однако накануне знаменитость сделала неожиданное признание в личном блоге, которое заставило ее подписчиков насторожиться.

По словам актрисы, в последнее время ее эмоциональное состояние нестабильно, но никто об этом не знал, и теперь она решилась на откровение.

«Хочу признаться: сегодня я полночи проплакала. Да и вчера, и позавчера, если честно. Даже муж об этом не знал. Уже давно длится очень непростой период и состояние. Сейчас чувствую какой-то его пик. Возможно (очень надеюсь!), что это гормоны, но начала читать новую книгу по работе с депрессией», — поделилась Анна Хилькевич.

Пользователи Сети поддержали актрису. Большинство подписчиков считают, что, скорее всего, такое состояние связано с гормонами беременной знаменитости.

Напомним, Анна Хилькевич вышла замуж за Артура Волкова в 2015 году. У супругов двое дочерей — 8-летняя Арианна и 5-летняя Мария. В апреле 2024 года артистка объявила о третьей беременности.

Ранее мы писали о том, что Анна Хилькевич рассказала о третьей беременности.

Источник фото:AA / ABACA / Abaca / East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Анна Хилькевич
актриса
эмоции
депрессия