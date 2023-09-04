«Он умирает, он обречен»: Отар Кушанашвили предрек Алексею Панину* трагичный исход

Актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ) после отъезда из России стал чаще фигурировать в новостях, при чем в крайне негативном ключе, так как позволяет себе оскорблять соотечественников и коллег. Кроме того, некоторые замечают, что внешне артист уже не пышет здоровьем из-за пристрастию к разного рода пагубным привычкам. Журналист Отар Кушанашвили предположил, что может стать с артистом в скором времени, передает Telegram-канал Телега Online.

По мнению знаменитости, у бывшего друга все написано на лице. Организм Панина* может не выдержать из-за пристрастия актера к спиртному. Вероятно, Алексея ждет горькое будущее, считает Кушанашвили. Уже сейчас артист выглядит, как перед смертью. Журналист не стал говорить, сколько еще осталось звезде фильма «Жмурки», но высказал свое опасение из-за, возможно, скорой кончины.

«У него иммунитет хороший, но даже, несмотря на это, вид предлетальный. Он умирает, он обречен. Не буду говорить, сколько ему осталось, но вижу страшную картину», — заявил Отар.

По словам шоумена, только сам Панин* виноват во всех своих бедах. На протяжении долгого времени актера занимался лишь тем, что разрушал себя.

Сейчас Панин* живет в Испании. Он не планирует возвращаться в Россию, так на родине у него осталось много грустных воспоминаний, связанных с умершей матерью, бывшей женой, дедушкой. Вместе с актером за границей проживает его дочка Анна.

Ранее Панин* высказался о бывшем коллеге Дмитрии Дюжеве. По словам артиста, тот ему стал крайне неприятен. Звезда фильма «Жмурки» даже назвал Дюжева «мерзопакостным человеком».

*признан иноагентом на территории РФ