«Он умер»: жена Петросяна напугала поклонников трагичным заявлением

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна часто общается со своими поклонниками в соцсетях. Татьяна Брухунова предпочитает не афишировать личную жизнь, но, когда в ее семье произошла трагедия, не смогла скрыть свою боль от публики. Она рассказала о смерти любимого мужчины.

Один из подписчиков поинтересовался у шатенки, какой день из жизни та хотела бы вернуть. Татьяна ответила, что вспоминает время, проведенное с отцом. Она потеряла его, когда была еще ребенком.

«Он умер, когда меня не было в Туле. Я не успела попрощаться. Но за неделю до его ухода мы виделись. И я бы очень хотела вернуться в этот радостный день и вновь ощутить на своих плечах его теплые и крепкие руки», — откровенно призналась звезда.

Пользователи Сети посочувствовали Брухуновой. Они не знали, что в ее семье произошло такое горе. Супруга юмориста старается не общаться с поклонниками на личные темы, поэтому о ее жизни известно мало. Девушка родилась в Туле, ее воспитанием занимались мама и бабушка.

Ранее мы писали о том, что молодая жена Петросяна в первый раз разделась на камеру. До этого она стеснялась сниматься в полуголом виде. Сама Татьяна призналась, что получилось «эффектненько».