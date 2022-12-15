Никогда не раздевавшаяся перед камерой Брухунова сделала это в первый раз и получилось «эффектненько»

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова осмелела и показалась в кадре без одежды, в одном нижнем белье. До этого она стеснялась сниматься в полуголом виде.

Брухунова сняла видео в гардеробной комнате, появившись в коротком топе и черных брюках. Из-под топа хорошо виднелся роскошный бюст девушки и даже просматривались ареолы вокруг сосков.

В столь откровенном виде Брухунова показалась, чтобы похвастаться свитером-кейпом.

Она обратилась к аудитории: «Я ради этого дела даже вышла к вам в топе, чего никогда не делала. Ну как? Эффектненько?»

Ранее Брухунова показала зад проехавшейся по ней журналистке Ксении Собчак.