13:43, 15 декабря 2022
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Никогда не раздевавшаяся перед камерой Брухунова сделала это в первый раз и получилось «эффектненько»
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова осмелела и показалась в кадре без одежды, в одном нижнем белье. До этого она стеснялась сниматься в полуголом виде.
Брухунова сняла видео в гардеробной комнате, появившись в коротком топе и черных брюках. Из-под топа хорошо виднелся роскошный бюст девушки и даже просматривались ареолы вокруг сосков.
В столь откровенном виде Брухунова показалась, чтобы похвастаться свитером-кейпом.
Она обратилась к аудитории: «Я ради этого дела даже вышла к вам в топе, чего никогда не делала. Ну как? Эффектненько?»
Ранее Брухунова показала зад проехавшейся по ней журналистке Ксении Собчак.
Источник фото:Freepik.com
Источник:7дней.ru
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: