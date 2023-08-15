Скончался от остановки сердца: страшное горе пришло в семью абсолютной чемпионки мира по боксу Рагозиной

Вадим, супруг чемпионки мира по боксу Натальи Рагозиной, ушел из жизни месяц назад. Однако об этом стало известно только сейчас. Все это время раздавленная горем спортсменка хранила молчание, пишет StarHit.

Мужчине на момент смерти было 57 лет. Он вел активный образ жизни. По некоторым данным, у него были проблемы с почками. Также выдвигались предположения, что глава семейства ушел из жизни в больнице, находясь под присмотром врачей.

Однако знакомые пары опровергли эти домыслы. По их словам, бизнесмен не поступал в медицинское учреждение и не имел никаких проблем со здоровьем. В том числе он не выглядел как человек, у которого больные почки.

Супруги проживали в Израиле. Незадолго до смерти Вадим собрался вернуться в Москву по делам. После перелета у него случился сердечный приступ. Реанимировать мужчину не удалось. Узнав о случившемся, Рагозина срочно отправилась на родину, чтобы заняться похоронами скоропостижно скончавшегося супруга.

У Натальи и Вадима есть маленькая дочь. Скоро она отпразднует первый год жизни. Родители по этому случаю планировали устроить мероприятие 1 сентября. Рагозина с любовью и трепетом относилась к супругу. Это было видно по фотографиям и записям из личного блога. Так, спортсменка писала, что в 45 лет встретила мужчину своей мечты, который вернул ей молодость. А в 47 лет чемпионка мира по боксу уже наслаждалась материнством.

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