«Он умер не при мне, так же, как и Галя»: Татьяна Тарасова вспомнила о череде трагедий в жизни

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, как пережила череду смертей близких людей за два года. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ мастер спорта призналась, что ее никогда не было рядом с родными в момент их кончины.

Судьба Татьяны Тарасовой сложилась так, что она один за другим потеряла своих близких в течение двух лет. Первой ушла старшая сестра Галина, и это стало для нее настоящей трагедией.

«Она мне была и сестрой, и подругой, и самым близким человеком. Она меня понимала как никто, ей я могла рассказывать что угодно», — поделилась Татьяна Тарасова.

Через два года не стало и мужа тренера по фигурному катанию Владимира Крайнева. В момент смерти супруга Татьяны Тарасовой не было рядом. Мастер спорта признается: так вышло, что она никогда не находится с родными людьми в последние минуты их жизни.

«Он лечился и очень плохо дышал. Он умер не при мне, так же, как и Галя. Как он говорил: „Тебя Бог милует, ты никогда не присутствуешь, когда умирают твои родные“. И правда. Не знаю. Я всегда у них, а в этот день меня никогда нет», — рассказала тренер.

На этом череда трагедий в жизни знаменитости не закончилась — скончалась ее свекровь, которую она «полюбила как родную». Позднее умерла и мать Татьяны Тарасовой, и это было «очень тяжело». В трудный период рядом с ней были друзья, а сейчас от одиночества спасает работа.

