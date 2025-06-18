«Он тебя выгонит»: Цыпкин объяснил, почему боялся конфликтовать с Хабенским

Писатель Александр Цыпкин в разговоре с NEWS.ru рассказал о совместной работе с Константином Хабенским. На вопрос о возможных конфликтах с народным артистом России он ответил с иронией.

«Как можно с учителем конфликтовать? Если начнешь конфликтовать, то он тебя выгонит. Так что нет у меня конфликтов с Константином Юрьевичем Хабенским», — поделился звезда.

Цыпкин и Хабенский вместе работали над спектаклем «Жил. Был. Дом.», премьера которого прошла 15 и 16 мая в МХТ имени Чехова. Параллельно они выпустили киноверсию постановки — ее показали за день до театральной премьеры.

Напомним, в мае, Цыпкин в шутку признавался, что «разорился на успокоительное» во время подготовки проекта. По его словам, месяц ушел на бесконечные правки диалогов. Тогда он признался, что текст переписывали ночью перед премьерой.

Свои впечатления от сотрудничества со звездой писатель охарактеризовал как «монастырь имени Константина Хабенского», добавив, что актер научил его «смирению и послушанию».

Ранее мы писали о том, что суд обязал актера Константина Хабенского погасить долги по коммунальным платежам.