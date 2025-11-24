«Он там с ней ретритит»: Елена Товстик раскрыла подробности личной жизни бывшего мужа

Елена Товстик сообщила, что бывшая жена ведущего Дмитрия Диброва Полина улетела в Индию с предпринимателем Романом Товстиком. Об этом пишет Woman.ru.

По словам Елены, Роман «ведет себя не по-человечески». Она находится с годовалым ребенком и не может пойти на работу.

«Машину отобрал и сам улетел в Индию вместе с ней. Он даже к детям моим не приезжает», - поделилась Елена.

Она говорит: обычно Роман пишет, что хочет к детям и, в частности, к Артуру. Однако целую неделю от него нет никаких сообщений.

«Тишина. Прекрасно, понятно, что он не в стране, и что он там с ней в Индии ретритит», — поделилась Елена.

Ранее в ноябре она рассказывала, что еще не развелась с Романом и точка не поставлена.