«Он там не нужен»: Сергей Соседов объяснил отмену концерта Максима Галкина* в Таллине

Сергей Соседов заявил, что концерт Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ) в Таллине отменили из-за отсутствия спроса, об этом сообщает издание Абзац.

Напомним, выступление было запланировано на 15 сентября, однако организаторы сообщили, что оно не состоится и предложили фанатам обменять билеты на концерт группы Rammstein.

Критик Сергей Соседов объяснил причины отмены. По его словам, все дело в невостребованности Галкина* за границей.

«Он там не нужен со своими пародиями. В Прибалтике сейчас отменяют русский язык. Это же головой надо думать. Там русскоязычной аудитории – с гулькин нос. Пусть он теперь со своей барыней живет в Израиле», – объяснил Соседов.

По его мнению, остальных уехавших из России звезд ждет та же участь, что и Галкина*. Соседов отметил, что таких знаменитостей ему не жаль, так как они проедают деньги, заработанные в России, за рубежом.

«Они там никому не нужны, а здесь их карьеры закончились. Никто не будет слушать предателей, даже если они будут каяться. Они сами себя растворили в пространстве. Печальная участь», – заявил критик.

Напомним, Максим Галкин* и Алла Пугачева еще в 2022 году уехали в Израиль вместе с детьми. В прошлом году артиста внесли в список иностранных агентов. Он попытался оспорить это решение в суде, однако потерпел неудачу.

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*признан иноагентом на территории РФ