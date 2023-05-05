Он там, действительно, был: найден билет Юрия Шатунова, купленный за полгода до смерти

На площадке онлайн-объявлений появилось сообщение о продаже посадочного талона певца Юрия Шатунова, выписанного за полгода до его смерти. Cтоимость раритета составляет 90 тыс. рублей, хотя цена на такие же билеты - около 5,5 тыс. рублей.

На билете указаны фамилия и имя исполнителя. Улететь рейсом Москва-Казань музыкант должен был 16 января 2022 года.

Действительно, 17 января того года Шатунов дал концерт в Казани, пишет сайт kp.ru.

Судя по фотографии билета, певец летел эконом-классом и сидел на месте 10 F – это рядом с иллюминатором.

Продавец подтвердил, что билет подлинный. При этом у билета сохранилась отрывная часть: собеседник заявил, что, по его опыту, в аэропортах кто-то отрывает ее, кто-то нет. Мужчина отказался торговаться, а продажу билета объяснил тем, что заставили «жизненные обстоятельства».

Напомним, Шатунов скончался в ночь на 23 июня 2022 года. За могилой певца на Троекуровском кладбище ухаживает волонтер, который так же, как артист, рос в детском доме.