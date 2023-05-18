«Он такой жестокий»: бывшего жениха Светланы Ходченковой обвинили в домашнем насилии

Бывшего жениха актрисы Светланы Ходченковой, 37-летнего бизнесмена Георгия Петришина обвинили в жестоком обращении с супругой, моделью Алесей Кафельниковой. О царящем в семье насилии сообщила ее мать.

Кафельникова и Петришин поженились, когда девушка была на большом сроке беременности. Вскоре после рождения ребенка она вернулась на подиум. В самом начале брака девушка рассказывала в соцсетях о любви, но спустя время посты о счастье исчезли. Оказалось, что не просто так.

Живущая на Бали мать Кафельниковой рассказала в соцсетях, что испытывает «боль из-за событий в Москве». Она сообщила, что супруг жестоко обращается с ее 24-летней дочерью.

«Он записывает компроматы на нее и кошмарные видеодопросы. Пересылает каким-то, на его взгляд, нужным людям», - поделилась родительница.

Она призналась, что «хочется драться» и защищать ребенка. Однако ее удерживают большое расстояние и отсутствие финансовой возможности приехать.

«Почему он такой жестокий?!» - задалась вопросом женщина. Ее слова приводит сайт kp.ru.

Причина разлада в семье неизвестна. Сами супруги никак не комментировали эту информацию.

Ходченкова и Петришин стали встречаться в 2011 году. В 2015-м мужчина сделал актрисе предложение, она ответила «да». Однако спустя год пара рассталась – Ходченкова расторгла помолвку за месяц до свадьбы. Причину внезапного решения она не называла.

В марте 2023 года Ходченкову сняли в объятиях известного актера.