«Меня волнуют только дамы с символом изобилия»: разведенный Дибров раскрыл, какие женщины его привлекают

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, какие женщины его привлекают. Он отметил, что смотрит на дам, у которых есть формы. Об этом сообщает Super.ru.

Дибров после развода с женой Полиной пришел на светскую премьеру киноромана «Хроники российской революции». В разговоре с журналистами он поделился, что для него важна фигура девушки.

«Со мной легко бабничать: меня волнуют только дамы с символом изобилия. Вот почему: я становлюсь у стойки, они все налетают и уходят к моим друзьям. Зачем мне это? Без форм я и зеркало вижу», - рассказал Дибров.

К слову, на премьере Дмитрий был не один, а со страшим сыном Александром. Оба были в приподнятом настроении и свободно общались с прессой. Наследник телеведущего признался, что увлекается музыкой, но думает, что лучше было бы пойти по стопам отца. А Дибров поделился, что считает сына очень умным.

Напомним, что Дмитрий Дибров развелся с женой Полиной из-за ее романа с другом семьи Романом Товстиком. При этом бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения и разойтись без скандалов и деления имущества.

