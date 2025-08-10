«Он так и не стал отцом»: личная трагедия звезды «Ворошиловского стрелка» Александра Пороховщикова

Звезда фильма «Ворошиловский стрелок» Александр Пороховщиков запомнился зрителям яркими ролями в кино, но мало кто знал о его личной трагедии. Актер и его жена хотели стать родителями, но их мечте не суждено было осуществиться. Незадолго до смерти отчаявшийся артист готовил документы, чтобы усыновить ребенка из детдома. Об этом aif.ru рассказал адвокат Сергей Жорин.

При жизни Александр Пороховщиков не распространялся о детях, поэтому все думали, что у него нет наследников. Как оказалось, артист его супруга Ирина мечтали стать родителями и собирали необходимые документы. Помогал паре в этом вопросе Сергей Жорин, который с сожалением отметил: все планы супругов разрушила трагедия — сначала покончила с собой Ирина, а менее через 40 дней скончался и актер.

«Он всегда с сожалением делился, что так и не стал отцом. Незадолго до смерти Александр Шалвович и Ирина хотели усыновить ребенка из детского дома. Я им помогал готовить документы. Если бы не случилась трагедия… они бы взяли ребеночка из детского дома, я в этом уверен. К сожалению, не сложилось», — поделился Сергей Жорин.

Собеседник издания вспоминает: артист признавался ему, что он мог стать отцом, когда были возможности и позволяло здоровье, но тогда он был весь в работе. После смерти Александра Пороховщикова на телешоу стали приходить его «наследники», но Сергей Жорин не верил им. Однако не так давно всплыла информация о том, что у актера есть дочь — Анна Степанова.

Согласно проведенной экспертизе ДНК, вероятность родства Александра Пороховщикова и его предполагаемой наследницы составляет 99%. Но тогда, в 2012 году об этом еще не было известно. Словно предчувствуя трагедию, артист и его жена составили завещания, которые «не пригодились».

Весной 2012 года состояние Александра Пороховщикова резко ухудшилось из-за осложнений на фоне сахарного диабета, он также жаловался на боли в сердце. Узнав о том, что мужу стало хуже, 49-летняя супруга актера по официальной версии покончила с собой 10 марта в особняке в Москве. В своей предсмертной записке Ирина написала: «Жить без Саши не могу и не буду». Сам актер скончался 15 апреля 2012 года в возрасте 73 лет, так и не узнав о смерти жены. По трагическому стечению обстоятельств знаменитости не стало менее чем через 40 дней после ухода супруги.

Ранее сообщалось о том, что тайная внебрачная дочь Александра Пороховщикова обратилась с заявлением в суд.