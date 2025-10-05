«Он сжег афиши, избавился от всех напоминаний»: что «убило» актера Геннадия Нилова задолго до смерти

Звезда фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов скончался в 88 лет - «сгорел» за считанные недели от воспаления легких. Но было в жизни актера и то, что «убило» его задолго до смерти. Об этом в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ рассказал сын артиста.

После окончания вуза в 1959 году Геннадий Нилов был принят в штат киностудии «Ленфильм», где сразу получил главную роль в картине «Человек с будущим» Николая Розанцева. За свою карьеру снялся в более чем 60 картинах, среди которых «Поднятая целина», «Три плюс два», «Снегурочка», «Звезда пленительного счастья» и другие.

Роль физика Степана Сундукова в «Три плюс два» принесла актеру всесоюзную известность, но все рухнуло в 1993 году. Тогда Геннадий Нилов был уволен из «Ленфильма» по сокращению штата отработав 34 года. Это стало тяжелым ударом для артиста. Он разочаровался в профессии и принял решение завершить карьеру и сжечь за собой все мосты.

«Когда его выбросили с „Ленфильма“, он перестал вообще заниматься этой профессией, он был настолько обижен, сжег все свои пленки, с которыми ездил на выступления, все афиши, как-то постарался избавиться от всех напоминаний», - поделился сын Геннадия Нилова.

Актер вместе с женой переехал из Санкт-Петербурга в Приозерск Ленинградской области, где жил вплоть до самой смерти. Алексей Нилов отметил, что отец был «очень активным человеком» и «до последних дней сам ходил» и ухаживал за супругой.

Напомним, Геннадий Нилов ушел из жизни 29 сентября в возрасте 88 лет. По трагическому стечению обстоятельств артиста не стало всего за два дня до его дня рождения. В последние годы жизни болел двусторонним воспалением легких.

