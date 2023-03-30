«Он своего уродства не понимает»: известная певица плюнула в Филиппа Киркорова
Известная певица назвала Филиппа Киркорова «уродцем», на которого «ходят посмотреть».
Фото: Starface.ru
Певица Саша, известная по хиту «Мне просто очень нужен ты», раскритиковала исполнителя Филиппа Киркорова. Она считает, что недавно сделавший пластическую операцию музыкант – «уродец».
Звезда нулевых заявила: «Думаете, люди его любят? Да на него ходят посмотреть, как на смешного забавного павлина, как много лет назад ходили посмотреть на уродцев. Но трагедия уродца в том, что он своего уродства не понимает».
Певица считает, что похожих «персонажей» много. К ним артистка отнесла журналистку Ксению Собчак.
Саша назвала ее «разбалованным ребенком, который никогда не сталкивался с проблемами». Собчак не знает, что такое пустой холодильник и не знакома с улицей – она на все смотрит из окна своего «Мерседеса», заметила певица.
Также артистка отметила, что журналистка в любой момент может уехать в Израиль после получения паспорта этой страны.
Сама Саша тоже имеет гражданство другого государства – 12 лет она прожила в США.
Ранее Киркоров пожаловался на сильные боли после пластической операции.