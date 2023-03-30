«Он своего уродства не понимает»: известная певица плюнула в Филиппа Киркорова

Певица Саша, известная по хиту «Мне просто очень нужен ты», раскритиковала исполнителя Филиппа Киркорова. Она считает, что недавно сделавший пластическую операцию музыкант – «уродец».

Звезда нулевых заявила: «Думаете, люди его любят? Да на него ходят посмотреть, как на смешного забавного павлина, как много лет назад ходили посмотреть на уродцев. Но трагедия уродца в том, что он своего уродства не понимает».

Певица считает, что похожих «персонажей» много. К ним артистка отнесла журналистку Ксению Собчак.

Саша назвала ее «разбалованным ребенком, который никогда не сталкивался с проблемами». Собчак не знает, что такое пустой холодильник и не знакома с улицей – она на все смотрит из окна своего «Мерседеса», заметила певица.

Также артистка отметила, что журналистка в любой момент может уехать в Израиль после получения паспорта этой страны.

Сама Саша тоже имеет гражданство другого государства – 12 лет она прожила в США.

Ранее Киркоров пожаловался на сильные боли после пластической операции.