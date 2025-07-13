«Он столько меня позорил. Был жадным, вруном и нахалом»: Любовь Успенская «прошлась» по Илье Резнику

Любовь Успенская раскрыла правду о многолетнем конфликте с Ильей Резником. В беседе с Надеждой Стрелец для ее YouTube-канала певица заявила, что поэт построил свою карьеру за счет нее, но оказался неблагодарным и жадным «обманщиком и нахалом».

Илья Резник создал для Любови Успенской такие песни, как «Кабриолет», «На другом конце стола», «Кривые зеркала», «Россия» и другие. Однако сама артистка утверждает: она не собиралась сотрудничать с поэтом, он ей сам буквально навязался из-за нехватки денег в США. По словам певицы, за рубежом тексты артиста никому не были нужны, и тогда он обратился к ней за помощью.

«Вот он меня нашел, жертву. Привез песни мне в ресторан днем и доказывает мне: „Возьми эти песни, спой“. Но они мне не нужны. Мне не нравилось первоначально, как они были сделаны», — заявила Любовь Успенская.

Артистка отметила, что изначально тексты Ильи Резника были далеки от идеала. Однако композиция «Кабриолет» на слова поэта в исполнении Любови Успенской стала настоящим хитом. Тогда автор потребовал 25% от выручки с каждого концерта исполнительницы. Певица заверила: в то время она мало выступала и не понимала, почему должна платить — между ними не было никакого договора. Как утверждает знаменитость, тексты поэта она взяла по доброте душевной и помогла ему в карьере, а тот вел себя неблагодарно по отношению к ней.

«Он столько меня позорил. Он очень жадный был до денег. Жадность погубила. Он, если бы не был таким жадным и таким вруном, обманщиком и нахалом, он бы мог со мной очень неплохо карьеру сделать. Я очень ему помогла в Америке. Я делала концерты благотворительные, деньги, которые я собирала, ему отдала. Он купил машину. Я помогла его жене, когда он уезжал к себе в Россию, она оставалась в Америке в глухом районе с Артурчиком, с ребенком», — возмутилась артистка.

Спустя время Любовь Успенская отказалась мириться с поэтом, поскольку до сих пор не может его простить. Когда же известный лейбл решил перезаписать хиты певицы, созданные Ильей Резником, она согласилась возобновить сотрудничество, но на этот раз не пошел навстречу артист.

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