«Он спивается»: Валентина Талызина раскрыла секрет Максима Галкина*

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина предположила, что уехавший из России шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) может злоупотреблять алкоголем. По ее мнению, 75-летней жене юмориста Алле Пугачевой следует обратить внимание на пагубные привычки мужа.

«Эмигрантке Алле Пугачёвой следует позаботиться о своем муже. Мне кажется, что он спивается. У Максима Галкина* большие проблемы, это очевидно. Он же постоянно падает на [сцене]», — поделилась Талызина наблюдениями с Абзацем.

Актриса также призналась, что на самом деле ей жаль семью Галкина* и Пугачевой, так как они вынуждены сочувствовать гражданам чужой страны, а не своим соотечественникам.

Недавно в сети появился видеоролик, снятый зрителями на одном из концертов. На кадрах запечатлено падение Галкина* на сцене. Как утверждает издание, шоумен делает все возможное, чтобы записи с его выступлений удалялись из соцсетей, ссылаясь на защиту авторских прав.

Ранее Стас Садальский назвал предательством выступление Галкина* на украинской свадьбе в Италии.

*Признан иностранным агентом на территории России