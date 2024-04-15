«Он слишком эмоционален»: сын Юрия Куклачева рассказал о состоянии артиста после операции

12 апреля, в день своего 75-летия, народный артист РСФСР Юрий Куклачев был госпитализирован с инфарктом. На данный момент основатель Театра кошек в Москве находится в реанимации после перенесенной операции на сердце. В беседе с изданием «Абзац» заслуженный артист России Дмитрий Куклачев рассказал о состоянии своего отца.

По словам сына Юрия Куклачева, артист цирка требует от врачей перевести его в общую палату. Однако медики пока не готовы этого сделать, поскольку дрессировщик эмоционален.

«Сейчас в стабильно тяжелом состоянии, все еще остается в реанимации. Но он бодр и вчера даже хотел приехать к нам на шоу. Обязательно поправится. Врачи сегодня должны были перевести его в общую палату, но приняли решение этого не делать – он слишком эмоционален», — рассказал Дмитрий Куклачев.

Артист отметил, что Юрий Куклачев окружен вниманием и заботой близких, так же, как и его животные.

«Животные [по поводу] отсутствия Юрия Дмитриевича не переживают, потому что мы окружаем заботой и его, и его животных», — поделился сын дрессировщика.

Дмитрий Куклачев также поблагодарил всех, кто переживает за его отца и оказывает моральную поддержку семье.

Напомним, 12 апреля Юрий Куклачев проводил юбилейный концерт «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» в «Вегас Сити Холле» в Москве, вырученные средства собирались направить на помощь семьям пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Однако во время выступления артисту стало плохо. Дрессировщика госпитализировали и диагностировали ему обширный инфаркт, была проведена трехчасовая операция.

Запланированные на 13 и 14 апреля в «Вегас Сити Холле» благотворительные концерты, приуроченное к 75-летию Юрия Куклачева, состоялись, но без участия самого артиста. На сцене выступали его дети.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Куклачев вспомнил, как переехал в Великобританию из-за угроз бандитов.