«У меня есть принципы и самоуважение»: невестка Валерии прокомментировала слухи об избиении мужем

Невестка певицы Валерии вышла на связь после слухов о том, что она попала в больницу якобы после того, как ее избил муж. В своем Telegram-канале Лиана Шульгина опровергла эту информацию и заявила: «Я никогда не стала бы терпеть подобное».

Недавно 27-летняя девушка сообщила, что ей понадобилась срочная медицинская помощь из-за неудачного падения. Лиана Шульгина опубликовала кадры, на которых предстала на носилках в скорой помощи. По словам невестки Валерии, врачи не выявили у нее осложнений, но обнаружили серьезный ушиб. Однако в СМИ появилась информация о том, что одна из подруг девушки заявила: она могла оказаться в больнице из-за мужа, который способен поднять на нее руку.

Жена Арсения Шульгина предположила, что история с избиением выдумана ради хайпа, и призвала подписчиков не верить во «всякую ересь». Лиана Шульгина заверила: она никогда не позволила бы себе терпеть подобное.

«Всегда во всех соцсетях выставляю все как есть, без игр и придуманного хайпа. Мне он попросту не нужен — внимания и так всегда предостаточно. Что касается последних „новостей“, я никогда не стала бы терпеть подобное. Я очень люблю и ценю себя, работаю, полностью способна обеспечить себя и детей. У меня есть принципы и самоуважение», — заявила невестка Валерии.

Девушка также возмутилась появившимся в Сети сплетням про «подругу», которая якобы и распространила ложную информацию: «А теперь внимание: покажите мне эту «подругу» — лично дам миллион долларов».

Лиана Шульгина утверждает: супруг никогда бы не стал позволять себе рукоприкладство, поскольку любит и «боготворит» ее.

«Мой муж — самый прекрасный мужчина на свете! Он боготворит меня, окружает безграничной любовью и заботой каждый день. Мы невероятно счастливы вместе, поддерживаем друг друга во всем и растем как пара. Наши отношения построены на искренней любви, доверии и взаимном уважении», — отметила жена Арсения Шульгина.

В заключение невестка артистки назвала истинную причину произошедшего: оказалось, что она лишь неудачно упала со стула.

