Расстались или нет: новые подробности из жизни Наташи Королевой и Тарзана

Страсти вокруг семейной жизни Наташи Королевой и Тарзана не утихают. Совсем недавно Анастасия Волочкова в публичном пространстве не только заявила об их расставании, но и сообщила, что готова переспать с супругом певицы. В новом интервью для издания «Teleprogramma» балерина прокомментировала свои высказывания.

По словам Волочковой, она просто пошутила, поэтому к ее словам не стоит относиться серьезно. Анастасия сообщила, что в тот момент она была очень уставшей и испытывала сильные боли в суставе, и именно это ее волновало.

«Алена спросила в шутку, с кем из предложенных героев я бы хотела переспать. Я и ответила про Тарзана, потому что он — настоящий секс-символ. Что касается моих слов об их расставании, то вся беседа была построена в формате игры», — высказалась балерина.

Ранее травмированная Анастасия Волочкова откровенно рассказала о своем самочувствии и выразила опасения за танцевальную карьеру. Подробности читайте в этой статье.