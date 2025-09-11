«Он решает?»: Волочкова отреагировала на совет Прохора Шаляпина выбрать мужчину постарше

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на совет певца Прохора Шаляпина выбрать мужчину постарше. Она отказалась следовать его идее и считает, что дело не в возрасте человека.

«Прохор — мой близкий друг, я ему очень доверяю. Но что значит, что он решает, какой мужчина мне нужен?» - размышляла Волочкова в беседе с URA.RU.

Она отметила, что окружена молодыми людьми и «сама молода». Волочкова общается с разными людьми, невзирая на их возраст.

Шаляпин опасался, что подругу в силу доброты может обмануть очередной молодой ухажер. Однако сама балерина этого не боится и говорит, что обманывали и люди постарше.

Волочкова знает, какой мужчина должен быть рядом. Самое главное для нее – чтобы избранник любил «по-настоящему и искренне». Для нее важно, чтобы мужчина был достойным, благородным, умел противостоять любым жизненным испытаниям.

«Который будет относиться ко мне как к настоящему сокровищу и обожать мое творчество», - отметила она.

Напомним, балерине 49 лет и она ни разу не была в браке. С отцом дочери Волочкова сыграла фиктивную свадьбу.

Ранее она рассказала о продаже квартиры в Астрахани ради своего нового шоу и большом количестве предательства при постановке.