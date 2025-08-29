«Он решает»: Симоньян объяснила, почему в фильме по ее рассказу Кеосаян не использовал последнюю сцену

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, почему в фильме «Семь дней Петра Семеныча» Тиграна Кеосаяна не оставили последнюю сцену, как в рассказе. Медиаменеджер призналась, что решал супруг, который является режиссером картины.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

У Симоньян поинтересовались: «Почему вы последнюю сцену как в рассказе не оставили?»

Главный редактор RT на это сказала: «Потому что режиссер не я, а Тигран. Это же он решает. Мой рассказ — просто отправная точка для его фильма».

Кеосаян снял фильм по мотивам рассказа жены. Картина рассказывает историю про семь дней из жизни 70-летнего Петра Семеныча из Адлера, который узнает о саркоме легкого. Главную роль в фильме исполнил Федор Добронавов.

Ранее Симоньян рассказывала, как муж и свекровь жили другой ее книгой. По словам главного редактор RT, они много правили.