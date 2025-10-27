«Он пытался себя уничтожить»: актриса Анна Старшенбаум рассказала о буйном нраве младшего сына

Актриса Анна Старшенбаум, родившая в начале прошлого года второго сына, вышла на связь с подписчиками и рассказала о его непростом характере. В своем личном блоге артистка записала небольшое видеобращение.

Описывая первые два года жизни сына Эрика, которого Анна родила от спортсмена Даниила Наумова, актриса рассказала, что малыш пытается «уничтожить все вокруг».

«Первый год он пытается уничтожить себя, а второй год — он пытается уничтожить все вокруг. С первым ребенком у меня такого не было, а вот второй у меня… подарок судьбы!» — сказала звезда «Детям до 16».

Несмотря на это, она называет наследника «очень крутым, веселым и активным мальчиком». Однако это требует ежесекундного внимания.

В отличие от второго сына, старший Иван рос спокойным, самостоятельным и тихим, рассказала Старшенбаум. Поэтому артистка никак не была готова к тому, чтобы растить буйного малыша, у которого неконтролируемый нрав.

Ранее мы писали, что актриса Анна Старшенбаум спровоцировала домыслы об эмиграции из России.