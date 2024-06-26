«Он пугается»: недавно родившая Тарханова рассказала про отношения с мужем

Глафира Тарханова рассказала, что муж отказывается ее обнимать после работы. Актриса рассказала о личной жизни в эфире шоу «Кино в деталях».

По словам Глафиры, у них в семье не принято обсуждать рабочие моменты. Также муж актрисы предпочитает ее видеть без макияжа, а не в сценическом образе. Приходя домой, Тарханова первым делом смывает грим, иначе избранник отказывается ее обнимать.

«Он меня просит после спектакля умываться. Говорит: «Пожалуйста, я даже тебя обнимать не буду, потому что пришла какая-то там тетя Мотя со сцены какой-то». Потому что иногда у меня боевой раскрас — я прихожу как будто с вечеринки или с дискотеки. Он даже пугается», — рассказала артистка.

Глафира отметила, что муж любит ее веснушки и натуральную красоту. Как выяснилось, сыновья актрисы более лояльны к ее работе: их не смущают разные образы родительницы.

«У них нет другой мамы, только такая», — высказалась знаменитость.

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